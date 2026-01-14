USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Новость дня
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Макрон: Последует цепная реакция

17:38 1295

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Об этом он сказал в выступлении на Совете министров, сообщает Le Monde.

Президент Франции заявил, что не недооценивает заявления должностных лиц США по поводу Гренландии. А посягательство на суверенитет европейской страны, по словам Макрона, будет иметь негативные побочные последствия.

«Если это затронет суверенитет европейской страны и страны-союзницы, то цепные реакции будут беспрецедентными», – заявил Макрон, чьи слова цитирует пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

«Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом», – добавил он.

«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
19:03 40
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 3166
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 1876
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 1898
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 752
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 3969
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9716
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3473
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7306
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1857
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 3243

ЭТО ВАЖНО

«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
19:03 40
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 3166
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 1876
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 1898
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 752
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 3969
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9716
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3473
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7306
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1857
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 3243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться