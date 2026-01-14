Макрон: Последует цепная реакция

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Об этом он сказал в выступлении на Совете министров, сообщает Le Monde.

Президент Франции заявил, что не недооценивает заявления должностных лиц США по поводу Гренландии. А посягательство на суверенитет европейской страны, по словам Макрона, будет иметь негативные побочные последствия.

«Если это затронет суверенитет европейской страны и страны-союзницы, то цепные реакции будут беспрецедентными», – заявил Макрон, чьи слова цитирует пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

«Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом», – добавил он.