Компенсация детям погибшего при «Тертерских событиях» полковника

Двоим детям полковник-лейтенанта Салеха Гафарова, погибшего во время «Тертерских событий» в 2017 году, будет выплачена компенсация. Как сообщает haqqin.az, дети полковник-лейтенанта обратились в суд с требованием выплаты 600 000 манатов в качестве компенсации за гибель отца: по 300 000 манатов каждому.

Насиминский районный суд частично удовлетворил иск и присудил 20 000 манатов в качестве компенсации: по 10 000 манатов каждому. Также было решено выплатить истцам дополнительно 1 000 манатов на оплату ими адвокатских услуг.

В качестве ответчика по этому делу было признано Министерство финансов. Представитель министерства не согласился с иском Гафаровых. Он заявил, что истцы не понесли никакого ущерба в результате действий представляемого им ведомства.

Следует отметить, что после возобновления расследования по «Тертерскому делу» уголовное дело против С.Гафарова, заведенное по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана, было прекращено 4 мая 2018 года в силу оправдательных оснований.

Полковник-лейтенант Салех Гафаров был посмертно оправдан. В 2024 году вдова полковника Натаван Гафарова обратилась в суд с требованием компенсации в размере 1,5 миллиона манатов за произошедшее с ее мужем. В ноябре 2024 года суд постановил выплатить ей 50 тысяч манатов в качестве компенсации.

Из числа привлеченных к уголовной ответственности по «Тертерскому делу» перед судом предстали 13 человек – по три группы подсудимых. Их приговорили к срокам от 4 лет и 10 месяцев до 13 лет лишения свободы.