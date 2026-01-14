USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

Пентагон опасается ответных действий Ирана

Пентагон выражает опасения относительно возможных ответных действий Ирана на фоне напряженности, поскольку США уже вывели с Ближнего Востока самолеты, корабли и личный состав в преддверии операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к администрации.

«(У администрации США) просто нет сил в регионе для нанесения полномасштабного удара без риска ответных мер… Нам пришлось лишить Центральное командование (ВС США) значительной части сил для оказания поддержки в Венесуэле», – отметил собеседник газеты.

Отправленный летом 2025 года в Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford в ноябре перебросили в Карибский бассейн, где он остается до сих пор. Еще два авианосца – USS George Washington и USS Abraham Lincoln – находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом у Центрального командования ВС США, отвечающего за операции на Ближнем Востоке, нет планов переброски USS Abraham Lincoln в регион.

Ранее издание Politico сообщало, что из-за недостатка значительных сил на Ближнем Востоке возможности администрации президента Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана существенно ограничены.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных протестов, вызванных резким падением курса иранского риала, и вскоре охватили большинство крупных городов страны. С 8 января, как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, среди демонстрантов появились «вооруженные террористы». Власти республики возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Ранее Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана.

