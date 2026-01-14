Пентагон опасается ответных действий Ирана

Пентагон выражает опасения относительно возможных ответных действий Ирана на фоне напряженности, поскольку США уже вывели с Ближнего Востока самолеты, корабли и личный состав в преддверии операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к администрации.

«(У администрации США) просто нет сил в регионе для нанесения полномасштабного удара без риска ответных мер… Нам пришлось лишить Центральное командование (ВС США) значительной части сил для оказания поддержки в Венесуэле», – отметил собеседник газеты.

Отправленный летом 2025 года в Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford в ноябре перебросили в Карибский бассейн, где он остается до сих пор. Еще два авианосца – USS George Washington и USS Abraham Lincoln – находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом у Центрального командования ВС США, отвечающего за операции на Ближнем Востоке, нет планов переброски USS Abraham Lincoln в регион.

Ранее издание Politico сообщало, что из-за недостатка значительных сил на Ближнем Востоке возможности администрации президента Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана существенно ограничены.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных протестов, вызванных резким падением курса иранского риала, и вскоре охватили большинство крупных городов страны. С 8 января, как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, среди демонстрантов появились «вооруженные террористы». Власти республики возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Ранее Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана.