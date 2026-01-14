МИД Азербайджана о маршруте Трампа

«Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) является важным шагом к началу практической реализации Вашингтонских договоренностей между Баку и Ереваном.

С таким заявлением выступил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Принятие данного документа в очередной раз демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, а также имеет важное значение для начала практических шагов в этом направлении. Данный процесс также важен с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя Арменией», — подчеркнул представитель МИД.

Гаджизаде отметил, что обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой является одним из ключевых приоритетов для Азербайджана. По его словам, маршрут TRIPP, помимо этого, имеет важное значение с точки зрения диверсификации торговли и развития транспортных связей в более широком региональном масштабе.

Напомним, 13 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне приняли рамочный документ по реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Согласно документу, Армения обязуется обеспечить упрощенный режим транзита для людей, транспортных средств и грузов между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях.