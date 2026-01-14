США частично приостановят выдачу виз

Государственный департамент США приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию, Иран, Бразилию и Сомали. Об этом сообщает Fox News.
Решение вступит в силу 21 января, срок его действия не установлен.
«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена на период пересмотра процедур иммиграционного контроля Государственным департаментом. Целью является предотвращение въезда иностранных граждан, которые впоследствии будут получать социальное обеспечение и государственные льготы», — заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт.