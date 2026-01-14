USD 1.7000
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?
Толпы людей на улицах Тегерана. Кто придет на помощь?

США частично приостановят выдачу виз

18:21 672

Государственный департамент США приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию, Иран, Бразилию и Сомали. Об этом сообщает Fox News.

Решение вступит в силу 21 января, срок его действия не установлен. 

«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена на период пересмотра процедур иммиграционного контроля Государственным департаментом. Целью является предотвращение въезда иностранных граждан, которые впоследствии будут получать социальное обеспечение и государственные льготы», — заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
«Это не случайно»: в Иране силовики стали стрелять протестующим в глаза
19:03 58
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 3179
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 1888
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 1905
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 754
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 3975
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 9720
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3475
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7308
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
Cложная дилемма Трампа: поквитаться с Ираном или обрушить нефть
14:51 1858
Путин оставил всех союзников ради Украины
Путин оставил всех союзников ради Украины
15:03 3246

