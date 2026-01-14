Индия прекратила экспорт риса басмати в Иран после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентной пошлины в отношении стран, продолжающих торговлю с Ираном.

Индия обеспечивает более 50% поставок риса в Иран. Ожидается, что прекращение экспорта приведет к резкому росту цен на рис на иранском рынке, что может сделать этот продукт повседневного потребления недоступным для значительной части населения.

На фоне обострения ситуации правительство Индии выпустило официальное предупреждение, настоятельно рекомендуя своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. В заявлении подчеркивается, что мера носит превентивный характер и связана с текущей региональной напряженностью.