«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза

Иранские силы безопасности намеренно стреляют протестующим в голову и глаза, в том числе с применением дроби, с целью ослепления демонстрантов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на врачей в Тегеране.

По словам медиков, только в одной из столичных больниц офтальмолог зафиксировал более 400 огнестрельных ранений глаз. Многие пострадавшие навсегда потеряли зрение, в ряде случаев потребовалось удаление глаз. Врачи сообщают о переполненных больницах, нехватке крови и медикаментов, лечении раненых прямо на улицах, а также об отключении связи по всей стране. По их утверждениям, силовики периодически врываются в больницы и увозят раненых участников протестов.

Правозащитники считают, что стрельба по глазам и гениталиям является осознанной тактикой, направленной на причинение протестующим самых тяжелых увечий. Реальное число погибших, по оценкам врачей, может значительно превышать официальные данные. Медики подчеркивают, что из-за практически полной блокады интернета миру становится известна лишь малая часть происходящего в стране.

На этом фоне министр юстиции Ирана заявил, что «каждый, кто находился на улицах, является преступником», уточнив при этом, что меры наказания для задержанных будут определяться в индивидуальном порядке.

Обострение ситуации внутри страны сопровождается ростом внешней напряженности. Израиль и США принимают превентивные меры на фоне возможных угроз со стороны Ирана.

Дополнительным фактором нестабильности остается ухудшающаяся экономическая ситуация. Западные издания сообщают, что иранская банковская система, ослабленная санкциями, неэффективным кредитованием и зависимостью от денежной эмиссии, оказалась на грани неплатежеспособности, включая банки, связанные с силовыми структурами.

На этом фоне фиксируется рост числа иранцев, покидающих страну. В течение дня десятки граждан Ирана пересекли границу с Турцией через пропускной пункт Капыкёй, направляясь в восточную провинцию Ван. Среди них — семьи и одиночные путешественники с личными вещами. Большинство иранцев отказались общаться с журналистами, опасаясь возможных последствий для себя и своих близких.

По данным дипломатов, наблюдается заметный рост потока иранцев, выезжающих в Турцию, на фоне рекомендаций ряда государств своим гражданам срочно покинуть Иран. Турецкие пограничные службы отмечают, что подобные перемещения не являются беспрецедентными, однако власти внимательно следят за развитием ситуации. Ранее гражданам США было рекомендовано покинуть Иран по суше, используя маршруты через Турцию или Армению.

Кроме того, Турция поддерживает контакты как с иранскими, так и с американскими официальными лицами с целью вернуть стороны за стол переговоров, сообщил дипломатический источник CNN. Однако, по его словам, процесс продвигается слишком медленно, и существует риск, что возможности для диалога будут упущены. «Сейчас идет разговор о переговорах. Темп обсуждений низкий, и при такой скорости может оказаться, что уже слишком поздно», — отметил источник.