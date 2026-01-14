USD 1.7000
Операция против Ирана: отсчет пошел
Казахстан призвал Европу и США обезопасить перевозки нефти

МИД Казахстана выразил серьезную обеспокоенность атаками дронов на танкеры перед загрузкой на КТК, а также призвал международных партнеров совместно решить вопросы о недопущении таких инцидентов.

Казахстанская сторона провела ряд экстренных встреч с европейскими, американскими и другими зарубежными партнерами, в ходе которых призвала их «принять действенные меры» для защиты транспортировки углеводородов. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном 14 января.

В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значительный вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойные поставки энергоносителей в полном соответствии с международными нормами.

