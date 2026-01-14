КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность

Иранские власти заявили, что после 12-дневной войны в июне страна существенно нарастила ракетные запасы и восстановила военный потенциал. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави, назначенный на должность после ликвидации его предшественника в ходе летнего конфликта.

По утверждению Мусави, производство в аэрокосмических подразделениях КСИР увеличилось по всем направлениям по сравнению с периодом до 12-дневной войны, а нанесенный ущерб был полностью устранен. Он подчеркнул, что на данный момент эти силы находятся в состоянии максимальной боевой готовности. Заявление генерала распространило иранское агентство Fars.

Эти высказывания прозвучали на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Он предупредил, что в случае атак на американские военные или коммерческие объекты Соединенные Штаты нанесут ответные удары по Ирану. Трамп также отметил, что США готовы к действиям, если иранским силовым структурам будет отдан приказ применить оружие против участников протестов внутри страны.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявлял, что в случае агрессии со стороны США американские объекты на Ближнем Востоке будут рассматриваться Тегераном как законные цели. На этом фоне, по данным Reuters, части американского персонала было рекомендовано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

В Тегеране при этом уверяют, что не планируют превентивных шагов и заявляют о готовности к переговорам. Вместе с тем иранские власти отмечают, что в случае необходимости страна готова к военному противостоянию.

Дополнительные заявления сделал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Израиль на протяжении длительного времени стремился втянуть США в войны на своей стороне, однако на этот раз, как отметил министр, это делается открыто.

«На фоне кровопролития на наших улицах Израиль открыто злорадствует, заявляя, что «вооружил протестующих боевым оружием» и что именно это стало причиной гибели сотен людей. Теперь президент Трамп должен точно знать, к кому следует обратиться, чтобы остановить убийства», — заявил Аракчи.