USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Операция против Ирана: отсчет пошел
Новость дня
Операция против Ирана: отсчет пошел

КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность

19:24 1360

Иранские власти заявили, что после 12-дневной войны в июне страна существенно нарастила ракетные запасы и восстановила военный потенциал. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави, назначенный на должность после ликвидации его предшественника в ходе летнего конфликта.

По утверждению Мусави, производство в аэрокосмических подразделениях КСИР увеличилось по всем направлениям по сравнению с периодом до 12-дневной войны, а нанесенный ущерб был полностью устранен. Он подчеркнул, что на данный момент эти силы находятся в состоянии максимальной боевой готовности. Заявление генерала распространило иранское агентство Fars.

Эти высказывания прозвучали на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Он предупредил, что в случае атак на американские военные или коммерческие объекты Соединенные Штаты нанесут ответные удары по Ирану. Трамп также отметил, что США готовы к действиям, если иранским силовым структурам будет отдан приказ применить оружие против участников протестов внутри страны.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявлял, что в случае агрессии со стороны США американские объекты на Ближнем Востоке будут рассматриваться Тегераном как законные цели. На этом фоне, по данным Reuters, части американского персонала было рекомендовано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

В Тегеране при этом уверяют, что не планируют превентивных шагов и заявляют о готовности к переговорам. Вместе с тем иранские власти отмечают, что в случае необходимости страна готова к военному противостоянию.

Дополнительные заявления сделал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Израиль на протяжении длительного времени стремился втянуть США в войны на своей стороне, однако на этот раз, как отметил министр, это делается открыто.

«На фоне кровопролития на наших улицах Израиль открыто злорадствует, заявляя, что «вооружил протестующих боевым оружием» и что именно это стало причиной гибели сотен людей. Теперь президент Трамп должен точно знать, к кому следует обратиться, чтобы остановить убийства», — заявил Аракчи.

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17101
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1361
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2668
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5163
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3096
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3213
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1218
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4729
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3952
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483

ЭТО ВАЖНО

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17101
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1361
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2668
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5163
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3096
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3213
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1218
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4729
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3952
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться