USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Операция против Ирана: отсчет пошел
Новость дня
Операция против Ирана: отсчет пошел

«Хезболла» против...

19:40 880

Высокопоставленный политический представитель «Хезболлы» Махмуд Кмати заявил, что попытки ливанских властей распространить процесс разоружения организации на всю территорию страны могут привести к дестабилизации и спровоцировать гражданскую войну.

По его словам, курс, выбранный правительством Ливана и государственными институтами, ведет страну к нестабильности и хаосу. При этом Кмати подчеркнул, что «Хезболла» не намерена вступать в конфронтацию с ливанской армией.

Он также назвал стремление государства установить монополию на оружие за пределами южных районов страны «величайшим преступлением». По утверждению Кмати, соглашение о прекращении огня 2024 года распространяется исключительно на территории к югу от реки Литани и не может служить основанием для более широкого разоружения. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри Ливана о роли вооруженных формирований и контроле государства над силовым сектором.

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17106
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1362
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2671
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5165
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3097
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3214
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1218
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4730
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3953
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483

ЭТО ВАЖНО

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17106
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1362
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2671
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5165
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3097
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3214
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1218
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4730
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3953
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться