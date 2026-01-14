«Хезболла» против...

Высокопоставленный политический представитель «Хезболлы» Махмуд Кмати заявил, что попытки ливанских властей распространить процесс разоружения организации на всю территорию страны могут привести к дестабилизации и спровоцировать гражданскую войну.

По его словам, курс, выбранный правительством Ливана и государственными институтами, ведет страну к нестабильности и хаосу. При этом Кмати подчеркнул, что «Хезболла» не намерена вступать в конфронтацию с ливанской армией.

Он также назвал стремление государства установить монополию на оружие за пределами южных районов страны «величайшим преступлением». По утверждению Кмати, соглашение о прекращении огня 2024 года распространяется исключительно на территории к югу от реки Литани и не может служить основанием для более широкого разоружения. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри Ливана о роли вооруженных формирований и контроле государства над силовым сектором.