Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел

Закрытые переговоры США, Дании и Гренландии

19:55 623

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет в среду закрытые переговоры с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивианом Мотцфельдтом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, изначально дипломаты из Дании и Гренландии запросили встречу не с Вэнсом, а с госсекретарем США Марко Рубио. Предполагалось, что переговоры пройдут в Госдепартаменте, однако локацию сменили на Белый дом после того, как Джей Ди Вэнс выразил желание принять участие во встрече, сообщили источники.

На закрытых переговорах будут присутствовать Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт, рассказали газете официальные лица на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, на встрече представители Дании и Гренландии хотят узнать об «истинных намерениях» президента США Дональда Трампа в отношении острова. На переговорах датская и гренландская стороны попытаются убедить Соединенные Штаты не присоединять остров, сообщило агентство.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. 13 января в Конгресс США внесли законопроект о предоставлении острову статуса штата. Правительство Гренландии отвергает возможность захвата своей территории. Сегодня американский президент призвал НАТО помочь Соединенным Штатам получить Гренландию. По данным Politico, Трамп хочет присоединить остров путем референдума.

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17111
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1363
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2674
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5167
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3099
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3216
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1219
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4731
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3954
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483

