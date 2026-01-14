Закрытые переговоры США, Дании и Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет в среду закрытые переговоры с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивианом Мотцфельдтом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, изначально дипломаты из Дании и Гренландии запросили встречу не с Вэнсом, а с госсекретарем США Марко Рубио. Предполагалось, что переговоры пройдут в Госдепартаменте, однако локацию сменили на Белый дом после того, как Джей Ди Вэнс выразил желание принять участие во встрече, сообщили источники.

На закрытых переговорах будут присутствовать Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт, рассказали газете официальные лица на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, на встрече представители Дании и Гренландии хотят узнать об «истинных намерениях» президента США Дональда Трампа в отношении острова. На переговорах датская и гренландская стороны попытаются убедить Соединенные Штаты не присоединять остров, сообщило агентство.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. 13 января в Конгресс США внесли законопроект о предоставлении острову статуса штата. Правительство Гренландии отвергает возможность захвата своей территории. Сегодня американский президент призвал НАТО помочь Соединенным Штатам получить Гренландию. По данным Politico, Трамп хочет присоединить остров путем референдума.