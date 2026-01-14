В Тбилиси митинг в поддержку протестующих в Иране

У посольства Ирана в Тбилиси на акцию вышли иранцы, проживающие в Грузии, чтобы поддержать массовые демонстрации на родине и призвать к свержению режима исламской республики. К ним также присоединились местные жители.

Протестующие скандируют на персидском языке «Эта родина не станет родиной, пока мулла не будет в саване!» и на грузинском «Свободу Ирану. Да здравствует Грузия!»

Также участники протеста держат в руках плакаты на трех языках: «Дональд Трамп, спаси иранский народ от смерти и сделай Грузию и Иран вновь великими», «Долой режим убийц!!! Свободу народу Ирана!», «Страх - их оружие, единство - наше», «12000 убитых», «Это народная революция» и множество других, а также портреты принца-оппозиционера Резы Пехлеви и иранские дореволюционные флаги времен шаха.