Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел

Франция может обеспечить Иран спутниковым интернетом

20:46 161

Французское правительство изучает возможность отправки терминалов спутниковой связи Eutelsat в Иран с целью предоставить гражданам доступ к интернету на фоне действующей в стране блокировки связи. Об этом сообщает CNN.

Eutelsat — парижский оператор спутниковой связи, располагающий низкоорбитальными спутниками, способными обеспечивать интернет-доступ из космоса. Его дочерняя компания OneWeb конкурирует с сервисом Starlink, который ранее сделал доступ к спутниковой связи в Иране бесплатным через свои терминалы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж рассматривает различные варианты поддержки, заявив, что «все варианты находятся на рассмотрении, включая предложенные». Инициатива обсуждается на фоне продолжающихся протестов в Иране и ограничений на доступ к средствам связи, вводимых иранскими властями.

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17124
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1368
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2677
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5167
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3102
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3219
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1219
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4731
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3957
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7483

