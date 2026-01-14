Франция может обеспечить Иран спутниковым интернетом

Французское правительство изучает возможность отправки терминалов спутниковой связи Eutelsat в Иран с целью предоставить гражданам доступ к интернету на фоне действующей в стране блокировки связи. Об этом сообщает CNN.

Eutelsat — парижский оператор спутниковой связи, располагающий низкоорбитальными спутниками, способными обеспечивать интернет-доступ из космоса. Его дочерняя компания OneWeb конкурирует с сервисом Starlink, который ранее сделал доступ к спутниковой связи в Иране бесплатным через свои терминалы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж рассматривает различные варианты поддержки, заявив, что «все варианты находятся на рассмотрении, включая предложенные». Инициатива обсуждается на фоне продолжающихся протестов в Иране и ограничений на доступ к средствам связи, вводимых иранскими властями.