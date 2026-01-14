USD 1.7000
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел

Азербайджанский футбол на FIFA+

20:47 161

АФФА подписала лицензионное соглашение с ФИФА, согласно которому некоторые матчи с участием женской сборной Азербайджана и национальных лиг будут транслироваться на стриминговой платформе Международной федерации футбола - FIFA+.

Лицензия, которая будет действовать до 1 сентября 2028 года, охватывает товарищеские матчи женской сборной Азербайджана и игры Лиги наций, два матча каждого тура Женской Высшей лиги, встречи молодежных лиг, а также документальные фильмы и видеоконтент по запросу. По взаимному согласию охват соревнований может быть расширен.

Ближайшая трансляция на FIFA+ запланирована на 17 января. В этот день в рамках 12-го тура женского чемпионата Азербайджана сыграют команды «Тэхсил» и «Сумгаит». На следующий день будет показан матч «Шафа» - «Сабах».

Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 17128
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1370
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
«Это неслучайно»: в Иране силовики стреляют протестующим в глаза
19:03 2679
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 5168
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
Иранский сухогруз терпит бедствие на Каспии
17:36 3103
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3219
Как формируется цена на азербайджанскую нефть?
Как формируется цена на азербайджанскую нефть? комментирует Ильхам Шабан
17:30 1219
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
15:38 4731
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев
Угроза хаоса в Иране: вооруженные курды пойдут на безоружных азербайджанцев взгляд из Анкары; все еще актуально
04:53 10143
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 3958
Режим Хаменеи на грани краха
Режим Хаменеи на грани краха для haqqin.az комментирует иранский журналист Мортеза Эсмаилпур; все еще актуально
02:19 7484
