Азербайджанский футбол на FIFA+

АФФА подписала лицензионное соглашение с ФИФА, согласно которому некоторые матчи с участием женской сборной Азербайджана и национальных лиг будут транслироваться на стриминговой платформе Международной федерации футбола - FIFA+.

Лицензия, которая будет действовать до 1 сентября 2028 года, охватывает товарищеские матчи женской сборной Азербайджана и игры Лиги наций, два матча каждого тура Женской Высшей лиги, встречи молодежных лиг, а также документальные фильмы и видеоконтент по запросу. По взаимному согласию охват соревнований может быть расширен.

Ближайшая трансляция на FIFA+ запланирована на 17 января. В этот день в рамках 12-го тура женского чемпионата Азербайджана сыграют команды «Тэхсил» и «Сумгаит». На следующий день будет показан матч «Шафа» - «Сабах».