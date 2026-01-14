«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп

По словам представителей Белого дома, Трамп обозначил «красную черту» в вопросе реакции на подавление протестов и считает, что обязан действовать, поскольку ранее пообещал ответ. Кроме того, он не хочет повторять, по его мнению, ошибки предыдущих президентов США, которые не смогли обеспечить соблюдение заявленных «красных линий», в том числе решение Барака Обамы отказаться от удара по Сирии после применения химического оружия в 2013 году.

Источники также отмечают, что внутри администрации существует убеждение: в Иране фактически отсутствует фигура, уполномоченная вести переговоры от имени верховного лидера, что существенно осложняет дипломатические усилия.

Одним из рассматриваемых вариантов является нанесение ударов по объектам, связанным с иранскими силовыми структурами, которые, по оценке США, ответственны за подавление протестов. В Белом доме также учитывают, что в случае удара по Ирану американские базы в регионе могут вновь стать целями для ответных действий. Ранее одна из таких баз уже подвергалась атаке после ударов США по иранским ядерным объектам, и на сегодняшний день на ней размещены около 10 тысяч американских военнослужащих.

При этом представители администрации подчеркивают, что возможные военные действия не будут предполагать ввода сухопутных войск, а Вашингтон не намерен втягиваться в затяжной военный конфликт с Ираном.

По их данным, в рамках одного из брифингов Трампу были продемонстрированы видеозаписи происходящего в Иране. Источники отмечают, что в последние дни внутри команды национальной безопасности США нет единства по вопросу нанесения военного удара. Часть чиновников выступает за силовой сценарий, другие призывают к осторожности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана, где больше двух недель продолжаются антиправительственные протесты. По данным The Wall Street Journal, США предупредили союзников на Ближнем Востоке, что им следует быть готовыми к ударам по Ирану. Каким может быть военное вмешательство США (и будет ли оно вообще), официально пока не сообщается. Британская газета The Telegraph рассмотрела четыре возможных сценария.

«Символические удары»

Первый вариант — нанесение «символического» авиаудара или серии ударов, которые будут призваны лишь подать сигнал Тегерану о недопустимости силовых действий против протестующих, а также подтвердить угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану в случае, если власти начнут убивать демонстрантов.

Потенциальными целями такого удара могут быть любые объекты, связанные с иранской ядерной программой или с силовыми ведомствами, — например, это базы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Чтобы усилить эффект, американцы могут совершить атаку на какое-то официальное учреждение, расположенное прямо в Тегеране. Для такого рода операции будет достаточно военных сил, которые США уже имеют в регионе Персидского залива.

Как пишет The Telegraph, этого сигнала может быть достаточно, чтобы «убедить режим ослабить кровавые репрессии против протестующих». В то же время, если атака будет подчеркнуто символической, она может иметь и обратный эффект — она покажет властям Ирана, что американцы в действительности не намерены серьезно вмешиваться в конфликт.

Длительные массированные бомбардировки

Второй вариант — полномасштабная военная кампания с целью свержения иранского режима. В таком случае американцам необходимо будет бомбить не только штаб-квартиры военных ведомств, но и многочисленные базы КСИР по всей стране.

Как напоминает The Telegraph, в июне 2025 года авиация Израиля почти две недели наносила удары по объектам в Иране, однако этого оказалось недостаточно для смены режима — поэтому в этом варианте американцам, вероятно, придется совершать еще более масштабные и продолжительные бомбардировки. Целью, по мнению аналитиков, должны стать не только ключевые функционеры режима, но и государственные СМИ, суды и прокуратура.

Для таких бомбардировок американцам неизбежно придется стягивать в регион дополнительные силы — например, авианосные ударные группы, ближайшая из которых сейчас находится в Южно-Китайском море, в нескольких тысячах километров от Персидского залива.

Теоретически США могли бы задействовать боевые самолеты, дислоцированные на военных базах стран-союзников, однако не исключено, что эти государства не дадут своего согласия на их использование, опасаясь ответных действий со стороны Ирана.

Помимо этого, существует риск, что перед лицом полномасштабной внешней военной агрессии иранцы, напротив, сплотятся вокруг действующего режима.

Убийство Али Хаменеи

Экономический кризис в Иране, спровоцировавший массовые протесты, невозможно полностью преодолеть без снятия международных санкций. Это понимают многие высокопоставленные чиновники в Иране — но не высший руководитель страны Али Хаменеи. В третьем варианте развития событий США могут попытаться убить его, чтобы возникла возможность мягкой трансформации режима.

Для администрации Дональда Трампа, которая, как отмечает The Telegraph, сейчас пребывает в эйфории от операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, такой вариант может оказаться заманчивым. В Вашингтоне могут сделать ставку на то, что внутри иранского режима найдутся люди, которые после устранения Хаменеи готовы будут уступить требованиям Вашингтона в обмен на сохранение собственной власти — отказаться от ядерных амбиций и ослабить репрессии.

Однако здесь также существуют риски. Во-первых, иранцы, которые под угрозой смерти выходят на улицы в надежде на падение режима, могут расценить как предательство договоренности Вашингтона с представителями власти.

Во-вторых, напоминает The Telegraph, Хаменеи является не только политическим, но и религиозным лидером для мусульман-шиитов, и его убийство может дестабилизировать межконфессиональные отношения на всем Ближнем Востоке и создать угрозу полномасштабной войны в регионе.

Кибервойна

Четвертый вариант — отказ от прямых военных действий в пользу более активной поддержки протестующих в надежде, что они сами свергнут режим.

В таком случае США могут использовать кибератаки для преодоления информационной блокады, чтобы позволить активистам держать связь с внешним миром и лучше координировать свои действия, а также, например, наладить массовую контрабанду терминалов Starlink, чтобы позволить большому числу людей в Иране получить доступ в интернет. Одновременно с этим США могли бы атаковать иранские правительственные сети, нарушая координацию между военными и чиновниками.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, момент упущен. Подобные действия могли бы дать протестующим преимущество, если бы они были предприняты несколько дней назад. Сейчас, судя по всему, без прямого внешнего вмешательства иранские власти смогут подавить протесты, пишет The Telegraph.