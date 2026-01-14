Американец из Сумгаита установил рекорд

Сегодня состоялись еще два матча Кубка Азербайджана по баскетболу.
В Шеки местная команда обыграла «Серхедчи» - 92:75. А в Бакинском дворце спорта «Сумгаит» взял верх над НТД - 116:94. В этой игре в составе сумгаитцев стоит особо выделить американца Кеона Клергота, набравшего 50 очков и установившего клубный рекорд по результативности в одном матче. Кроме того, это лучший результат нынешнего сезона в азербайджанском баскетболе.
Напомним, вчера в 1/8 финала «Нефтчи» легко обыграл «Лянкяран» (86:54), а «Губа» одолела «Нахчыван» - 105:98.
Восемь команд начали борьбу с 1/8 финала. Четыре клуба стартуют с четвертьфинала.
Таким образом, в 1/4 финала сыграют:
«Нефтчи» - «Гянджа»
«Губа» - «Сабах»
«Шеки» - «Абшерон Лайонс»
«Сумгаит» - «Орду».
Четвертьфинальные игры состоятся 18-22 февраля.