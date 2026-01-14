USD 1.7000
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел

Американец из Сумгаита установил рекорд

Отдел спорта
21:30

Сегодня состоялись еще два матча Кубка Азербайджана по баскетболу.

В Шеки местная команда обыграла «Серхедчи» - 92:75. А в Бакинском дворце спорта «Сумгаит» взял верх над НТД - 116:94. В этой игре в составе сумгаитцев стоит особо выделить американца Кеона Клергота, набравшего 50 очков и установившего клубный рекорд по результативности в одном матче. Кроме того, это лучший результат нынешнего сезона в азербайджанском баскетболе.

Напомним, вчера в 1/8 финала «Нефтчи» легко обыграл «Лянкяран» (86:54), а «Губа» одолела «Нахчыван» - 105:98.

Восемь команд начали борьбу с 1/8 финала. Четыре клуба стартуют с четвертьфинала.

Таким образом, в 1/4 финала сыграют:

«Нефтчи» - «Гянджа»

«Губа» - «Сабах»

«Шеки» - «Абшерон Лайонс»

«Сумгаит» - «Орду».

Четвертьфинальные игры состоятся 18-22 февраля.

