USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Операция против Ирана: отсчет пошел
Новость дня
Операция против Ирана: отсчет пошел

Уиткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Трампа по Газе

21:39 351

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа", - отметил он.

Второй этап мирного плана предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава, сообщил Уиткофф.

"Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе, Национального комитета по управлению Газой и начало полной демилитаризации и восстановления Газы, в первую очередь разоружения всего неуполномоченного персонала", - указал он, добавив, что США ожидают от палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника.

"Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия", - отмечается в сообщении Уиткоффа.

В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
22:02 456
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
21:30 3686
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
20:34 2859
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 4279
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
22:21 1881
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 20040
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1869
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США видео; обновлено 21:19
21:19 4317
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 6263
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна обновлено 21:12
21:12 3780
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3872

ЭТО ВАЖНО

В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
22:02 456
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
21:30 3686
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
20:34 2859
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 4279
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
22:21 1881
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел обновлено 20:37
20:37 20040
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1869
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США видео; обновлено 21:19
21:19 4317
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 6263
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна обновлено 21:12
21:12 3780
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3872
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться