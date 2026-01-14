USD 1.7000
Операция против Ирана: отсчет пошел
Операция против Ирана: отсчет пошел

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

21:52 308

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой бразильского государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию вокруг Венесуэлы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуации вокруг Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Бразилия и Россия сходятся во взглядах «в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской Республики Венесуэла».

«Условлено продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН, а также по линии БРИКС в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира», — сказано в сообщении.

Ночью 3 января США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Он вместе с женой Силией Флорес был вывезен из страны и предстал перед американским судом по нескольким пунктам обвинения, включая сговор с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств. Оба вину не признали.

Лула да Силва осудил нападение США на Венесуэлу и захват Мадуро. По его словам, действия американских властей создали опасный прецедент для всего мира, серьезно нарушили суверенитет Венесуэлы.

22:02 458
21:30 3687
20:34 2860
14:59 4279
22:21 1884
20:37 20042
19:24 1869
21:19 4318
17:57 6265
21:12 3780
17:31 3872

