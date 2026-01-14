В Украине введут режим ЧС в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских ударов и ухудшения погодных условий в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В Киеве создадут штаб для координации ситуации в городе.

Президент отметил, что российские атаки и ухудшение погоды привели к тяжелой ситуации в энергосистеме Украины. Он сообщил, что будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В городе увеличат количество «пунктов несокрушимости».

Зеленский также поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа во время холодной погоды. «У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», - отметил глава государства.

Комендантский час действует во всех регионах, кроме Закарпатской области. В Киеве и многих других регионах он действует с 00:00 до 05:00. Чем ближе к линии фронта, тем больше его продолжительность.