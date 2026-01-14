USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
В Украине введут режим ЧС в энергетике

22:02 459

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских ударов и ухудшения погодных условий в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В Киеве создадут штаб для координации ситуации в городе.

Президент отметил, что российские атаки и ухудшение погоды привели к тяжелой ситуации в энергосистеме Украины. Он сообщил, что будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В городе увеличат количество «пунктов несокрушимости».

Зеленский также поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа во время холодной погоды. «У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», - отметил глава государства.

Комендантский час действует во всех регионах, кроме Закарпатской области. В Киеве и многих других регионах он действует с 00:00 до 05:00. Чем ближе к линии фронта, тем больше его продолжительность.  

22:02 460
22:02 460
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
21:30 3689
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
20:34 2861
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14:59 4280
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
22:21 1887
20:37 20046
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
19:24 1869
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США
Тысячи убитых протестующих в Иране: данные переданы США видео; обновлено 21:19
21:19 4318
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
17:57 6265
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна
Туркменистан спас моряков с терпящего бедствие иранского судна обновлено 21:12
21:12 3780
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
Киев в сложнейшей ситуации с начала войны
17:31 3872
