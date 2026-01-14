USD 1.7000
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану

Добыча нефти в России сократилась

14 января 2026, 23:19 614

Добыча нефти в России в 2025 году снизилась примерно на 0,7%. В среднем страна добывала до 9,129 млн баррелей нефти в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Reuters.

Издание утверждает, что, несмотря на удары дронов по энергетической инфраструктуре России и резкое снижение цен на нефть, добыча в России оставалась стабильной. Нефть и природный газ обеспечивают около четверти налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ.

В частности, в 2025 году цены на нефть снизились более чем на 18% - это самое резкое годовое падение с 2020 года - на фоне опасений избыточного предложения на рынке.

В декабре добыча нефти в России, по данным ОПЕК, сократилась на 73 тысячи баррелей в сутки и составила 9,304 млн баррелей в сутки.

При этом в своем ежемесячном отчете ОПЕК сообщила, что добыча нефти в Казахстане в прошлом месяце уменьшилась на 237 тысяч баррелей в сутки - до 1,522 млн баррелей в сутки.

Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 4446
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 5899
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 794
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 956
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 5609
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 3993
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4526
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
14 января 2026, 22:21 2880
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану обновлено 22:47
14 января 2026, 22:47 23030
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
14 января 2026, 19:24 2177
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
14 января 2026, 17:57 7010

