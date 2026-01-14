USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
США на пороге удара по Ирану
Новость дня
США на пороге удара по Ирану

Израиль наготове из-за ситуации в Иране

14 января 2026, 23:33 796

Армия Израиля усилила обороноспособность всех своих подразделений на фоне обострения региональной ситуации. Как заявил представитель израильской армии Эфи Дефирин, военные внимательно следят за развитием событий, в том числе в Иране. По его словам, начальник Генерального штаба Эяль Замир отдал распоряжение повысить уровень оборонной готовности во всех частях израильской армии. 

Дефирин подчеркнул, что на данном этапе никаких изменений в оборонной политике Израиля не принято, и призвал общественность ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану в течение ближайших 24 часов, а также информации о сокращении численности американских военных на ряде баз на Ближнем Востоке.

На этом фоне международные авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль и из страны. Группа Lufthansa объявила об отмене всех ночных рейсов с завтрашнего дня и уведомила экипажи о необходимости подготовиться к выезду из Израиля. Компания также рассматривает возможность полной приостановки полетов. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в обоих направлениях, аналогичные решения приняли итальянская ITA Airways и бельгийская Brussels Airlines.

Параллельно в Иране Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании 31 человека, задержанных связывают с израильской разведкой. По данным иранских СМИ, речь идет о лицах, подозреваемых в сотрудничестве с "Моссадом". В заявлении КСИР отмечается, что среди задержанных находится лидер группы, планировавшей террористические атаки на военные и полицейские объекты в приграничных районах.

Иранская сторона утверждает, что «иностранные элементы» ведут против страны широкомасштабную гибридную кампанию, в частности, информационное давление, финансовую и разведывательную поддержку вооруженных групп с целью дестабилизации ситуации внутри Ирана.

Тем временем в Израиле зафиксирована переброска дополнительных пусковых установок системы противовоздушной обороны «Железный купол». Сообщается, что новые батареи разворачиваются в районах Хайфы, Иерусалима, Нетании и Кейсарии. По оценкам военных аналитиков, эти меры могут быть частью подготовки к возможному ответу со стороны Ирана или его союзных группировок.

Отмечается, что «Железный купол» предназначен для перехвата неуправляемых ракет, дронов-камикадзе, включая Shahed-136, а также других воздушных угроз со стороны прокси-групп, но не рассчитан на перехват баллистических ракет.

Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 4453
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 5904
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 797
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 956
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 5614
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 3994
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4526
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
14 января 2026, 22:21 2881
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану обновлено 22:47
14 января 2026, 22:47 23034
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
14 января 2026, 19:24 2177
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
14 января 2026, 17:57 7011

ЭТО ВАЖНО

Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 4453
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 5904
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 797
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 956
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 5614
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 3994
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4526
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
14 января 2026, 22:21 2881
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану обновлено 22:47
14 января 2026, 22:47 23034
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
14 января 2026, 19:24 2177
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
14 января 2026, 17:57 7011
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться