Израиль наготове из-за ситуации в Иране

Армия Израиля усилила обороноспособность всех своих подразделений на фоне обострения региональной ситуации. Как заявил представитель израильской армии Эфи Дефирин, военные внимательно следят за развитием событий, в том числе в Иране. По его словам, начальник Генерального штаба Эяль Замир отдал распоряжение повысить уровень оборонной готовности во всех частях израильской армии.

Дефирин подчеркнул, что на данном этапе никаких изменений в оборонной политике Израиля не принято, и призвал общественность ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану в течение ближайших 24 часов, а также информации о сокращении численности американских военных на ряде баз на Ближнем Востоке.

На этом фоне международные авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль и из страны. Группа Lufthansa объявила об отмене всех ночных рейсов с завтрашнего дня и уведомила экипажи о необходимости подготовиться к выезду из Израиля. Компания также рассматривает возможность полной приостановки полетов. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в обоих направлениях, аналогичные решения приняли итальянская ITA Airways и бельгийская Brussels Airlines.

Параллельно в Иране Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании 31 человека, задержанных связывают с израильской разведкой. По данным иранских СМИ, речь идет о лицах, подозреваемых в сотрудничестве с "Моссадом". В заявлении КСИР отмечается, что среди задержанных находится лидер группы, планировавшей террористические атаки на военные и полицейские объекты в приграничных районах.

Иранская сторона утверждает, что «иностранные элементы» ведут против страны широкомасштабную гибридную кампанию, в частности, информационное давление, финансовую и разведывательную поддержку вооруженных групп с целью дестабилизации ситуации внутри Ирана.

Тем временем в Израиле зафиксирована переброска дополнительных пусковых установок системы противовоздушной обороны «Железный купол». Сообщается, что новые батареи разворачиваются в районах Хайфы, Иерусалима, Нетании и Кейсарии. По оценкам военных аналитиков, эти меры могут быть частью подготовки к возможному ответу со стороны Ирана или его союзных группировок.

Отмечается, что «Железный купол» предназначен для перехвата неуправляемых ракет, дронов-камикадзе, включая Shahed-136, а также других воздушных угроз со стороны прокси-групп, но не рассчитан на перехват баллистических ракет.