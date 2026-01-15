Трамп заявил о «новостях по Ирану»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у американской стороны появилась новая информация о ситуации в Иране. По его словам, в Вашингтоне получили данные о том, что убийства и казни в стране прекратились и что дальнейшие казни не планируются.

«У нас есть новости про Иран, которые мы хотели бы сообщить. К нам поступила информация, что убийства и казни прекратились и что нет планов на дальнейшие казни. Мы это проверим. Если это не так, мы будем очень разочарованы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США намерены проверить поступившие сведения и будут исходить из фактического развития ситуации.