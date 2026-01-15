USD 1.7000
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану

Трамп заявил о «новостях по Ирану»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у американской стороны появилась новая информация о ситуации в Иране. По его словам, в Вашингтоне получили данные о том, что убийства и казни в стране прекратились и что дальнейшие казни не планируются.

«У нас есть новости про Иран, которые мы хотели бы сообщить. К нам поступила информация, что убийства и казни прекратились и что нет планов на дальнейшие казни. Мы это проверим. Если это не так, мы будем очень разочарованы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США намерены проверить поступившие сведения и будут исходить из фактического развития ситуации.

Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 4454
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 5905
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 798
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 956
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 5615
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 3994
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4526
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп
«Красная линия» по Ирану: какой ответ готовит Трамп обновлено 22:21
14 января 2026, 22:21 2882
США на пороге удара по Ирану
США на пороге удара по Ирану обновлено 22:47
14 января 2026, 22:47 23036
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
КСИР: Иран восстановил запасы ракет и привел их в полную боеготовность
14 января 2026, 19:24 2177
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь!
Трамп разгневался на Данию: Немедленно убирайтесь! обновлено 17:57
14 января 2026, 17:57 7011

