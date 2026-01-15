USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Закулисные переговоры Ирана и Израиля

Израиль в конце декабря, за несколько дней до начала массовых протестов, при посредничестве России связался с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Израиль пообещал не атаковать первым. Иран ответил по российскому каналу связи, что воздержится от превентивного удара, рассказали собеседники газеты.

Иранские чиновники позитивно восприняли действия Израиля, но сохранили тревогу из-за США. По их мнению, даже если Тель-Авив был искренен, по Ирану может ударить американская сторона в координации с Израилем, пока израильские войска атакуют ливанскую «Хезболлу».

Израильский телеканал Kan со ссылкой на дипломатические источники в начале января сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в недавнем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным попросил его передать Тегерану сообщение, что израильская сторона не намерена нападать на Иран. Kan связал это с попыткой предотвратить сценарий, при котором Иран, считая нападение со стороны Израиля неизбежным, ударит первым.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, из-за чего подтвердить число жертв беспорядков затруднительно.

По подсчетам правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Иранский чиновник в комментарии Reuters говорил о 2 тыс. убитых.

По данным Reuters, Нетаньяху во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждал возможное вмешательство Вашингтона. Американский президент Дональд Трамп допускал, что США примут меры, если протесты будут подавляться силой. Он не исключал и военные удары. Европейский чиновник 14 января сообщил Reuters, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов.

В то же время вечером 14 января Трамп заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

