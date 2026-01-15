США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало новую лицензию, которая разрешает до 28 февраля проводить транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Документ разрешает вести переговоры и заключать условные контракты с российской нефтяной компанией для продажи Lukoil International GmbH (LIG), которая владеет ее иностранными активами, и любых других компаний, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% и более. Ранее выданная лицензия действовала до 17 января.

В документе также указано, что до 17 января продлен срок действия разрешения на операции, необходимые для «обслуживания или прекращения деятельности, контрактов или иных соглашений структур LIG».

ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании — «Роснефть». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

Среди претендентов на покупку активов ЛУКОЙЛа была международная энергетическая компания Gunvor. Однако позднее Gunvor отказалась от сделки. Интерес к приобретению активов проявляли в том числе американский инвестиционный банк Xtellus Partners и один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil.