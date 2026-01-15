Хуситы в панике из-за эскалации протестов в Иране

Хуситы «испытывают панику» и глубокое замешательство на фоне протестов в Иране - из-за возможных последствий, которые могут повлиять на их будущее и способность действовать. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat. Отмечается, что эта паника вызвана осознанием хуситами масштабов своей политической и военной зависимости от Ирана, в частности в сферах финансирования, вооружения, обучения и пропаганды.

По данным источников, близких к хуситам, высокопоставленные лица издали строгие указания максимально повысить уровень боевой готовности, усилить развертывание вооруженных боевиков на главных улицах и вокруг правительственных и силовых учреждений, а также установить новые блокпосты.

Также отмечается, что высшее руководство группировки на протяжении нескольких недель скрывалось от публики из-за опасений возможного нападения или нарушения безопасности и параллельно вводило дополнительные ограничения на передвижение полевых сотрудников, ужесточая внутренний контроль.