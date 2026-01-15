USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Хуситы в панике из-за эскалации протестов в Иране

01:42 293

Хуситы «испытывают панику» и глубокое замешательство на фоне протестов в Иране - из-за возможных последствий, которые могут повлиять на их будущее и способность действовать. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat. Отмечается, что эта паника вызвана осознанием хуситами масштабов своей политической и военной зависимости от Ирана, в частности в сферах финансирования, вооружения, обучения и пропаганды.

По данным источников, близких к хуситам, высокопоставленные лица издали строгие указания максимально повысить уровень боевой готовности, усилить развертывание вооруженных боевиков на главных улицах и вокруг правительственных и силовых учреждений, а также установить новые блокпосты.

Также отмечается, что высшее руководство группировки на протяжении нескольких недель скрывалось от публики из-за опасений возможного нападения или нарушения безопасности и параллельно вводило дополнительные ограничения на передвижение полевых сотрудников, ужесточая внутренний контроль.

Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1137
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 835
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:06
02:06 25438
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5665
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5326
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6728
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1165
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1138
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6397
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 4503
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4648

ЭТО ВАЖНО

Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1137
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 835
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:06
02:06 25438
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5665
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5326
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6728
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1165
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1138
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6397
Трамп не в силах помочь народу Ирана
Трамп не в силах помочь народу Ирана наша корреспонденция
14 января 2026, 20:34 4503
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак
Иран затягивает в кровавую кашу и Ирак наша корреспонденция
14 января 2026, 14:59 4648
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться