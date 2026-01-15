USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Легендарная певица Гугуш обратилась к Трампу

02:37 845

Легендарная иранская певица Гугуш направила письмо президенту США Дональду Трампу, с призывом выполнить обещания и принять решительные меры против убийств граждан Ирана со стороны режима Исламской Республики. В письме певица также предложила сотрудничество с принцем Резой Пехлеви.

Гугуш подчеркнула, что за 47 лет власти Ирана отдавали предпочтение войне над благосостоянием народа, тратя миллиарды долларов на вооружение и внешние военные операции, в то время как население сталкивалось с бедностью, засухой, перебоями с электричеством, цензурой, арестами и массовой эмиграцией.

Певица выразила надежду, что Трамп станет первым американским лидером за последние пятьдесят лет, кто без колебаний встанет на сторону народа Ирана и поможет восстановить исторические отношения между странами.

Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 832
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 591
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1925
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1153
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27195
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5776
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5691
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6964
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1292
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1217
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6770

