Легендарная иранская певица Гугуш направила письмо президенту США Дональду Трампу, с призывом выполнить обещания и принять решительные меры против убийств граждан Ирана со стороны режима Исламской Республики. В письме певица также предложила сотрудничество с принцем Резой Пехлеви.

Гугуш подчеркнула, что за 47 лет власти Ирана отдавали предпочтение войне над благосостоянием народа, тратя миллиарды долларов на вооружение и внешние военные операции, в то время как население сталкивалось с бедностью, засухой, перебоями с электричеством, цензурой, арестами и массовой эмиграцией.

Певица выразила надежду, что Трамп станет первым американским лидером за последние пятьдесят лет, кто без колебаний встанет на сторону народа Ирана и поможет восстановить исторические отношения между странами.