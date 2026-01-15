USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Иранские войска готовятся к отражению атаки США

о развитии ситуации: 03:08
Отдел информации
03:08 860

«Исламское сопротивление в Ираке» объявляет состояние боевой готовности.

Члены радикальной группировки заявили о готовности к любому возможному развитию событий в целях защиты Исламской Республики Иран.

* * *

США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря.

Об этом сообщила корреспондент американского телеканала News Nation Келли Мейер со ссылкой на источник. По её данным, на переброску потребуется около недели.

* * *

Иранскому командованию ПВО отданы приказы «немедленно вступать в бой» с любым воздушным судном, входящим в воздушное пространство без предварительной идентификации. 

Об этом сообщают иранские паблики.

Ранее иранское телевидение сообщило о приведении Воздушно-космических сил КСИР и ПВО Ирана в состояние повышенной готовности.

А тем временем, заправщики США изчезли с радаров. Американские самолеты дозаправки отключают гражданские транспондеры перед атакой по одной причине, чтобы не раскрывать параметры операции.

Заправщики показывают больше, чем ударные самолеты. По их количеству, маршрутам и времени полета считываются направление удара, глубина операции, число волн и ее длительность. Поэтому перед чувствительными действиями они переводятся в закрытый режим.

Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 835
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 592
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 1926
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1154
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27197
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5776
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5691
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 6965
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
Израиль наготове из-за ситуации в Иране
14 января 2026, 23:33 1292
В Украине введут режим ЧС в энергетике
В Украине введут режим ЧС в энергетике
14 января 2026, 22:02 1217
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке
Иммиграционные визы в США приостановлены, Азербайджан в списке обновлено 21:30
14 января 2026, 21:30 6771

