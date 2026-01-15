Иранские войска готовятся к отражению атаки США

«Исламское сопротивление в Ираке» объявляет состояние боевой готовности.



Члены радикальной группировки заявили о готовности к любому возможному развитию событий в целях защиты Исламской Республики Иран.

* * *

США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря.



Об этом сообщила корреспондент американского телеканала News Nation Келли Мейер со ссылкой на источник. По её данным, на переброску потребуется около недели.

* * *

Иранскому командованию ПВО отданы приказы «немедленно вступать в бой» с любым воздушным судном, входящим в воздушное пространство без предварительной идентификации.

Об этом сообщают иранские паблики.



Ранее иранское телевидение сообщило о приведении Воздушно-космических сил КСИР и ПВО Ирана в состояние повышенной готовности.

А тем временем, заправщики США изчезли с радаров. Американские самолеты дозаправки отключают гражданские транспондеры перед атакой по одной причине, чтобы не раскрывать параметры операции.

Заправщики показывают больше, чем ударные самолеты. По их количеству, маршрутам и времени полета считываются направление удара, глубина операции, число волн и ее длительность. Поэтому перед чувствительными действиями они переводятся в закрытый режим.