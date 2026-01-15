USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Иран запел по-другому: никакой ядерной программы!

03:23 636

Тегеран взамен на снятие санкций готов гарантировать в виде уступки, что его ядерная программа будет всегда оставаться мирной.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В интервью телеканалу Fox News главу МИД исламской республики спросили, на какие уступки готов пойти Иран, чтобы вернуться за стол переговоров в то время, как Израиль и США угрожают ему военной атакой.

"Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - ответил Арагчи.

В Тегеране продолжились акции протесты
В Тегеране продолжились акции протесты
04:25 518
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 804
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 1154
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 1641
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 866
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 2350
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1328
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27869
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5842
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5915
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 7128

