Иран полностью развернулся: никаких казней!

Иранские власти не собираются казнить участников акций протеста через повешение, такой вариант действий даже не рассматривается. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"О повешении не может быть и речи, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, коснувшись соответствующего вопроса. - Это один из элементов кампании по дезинформации, которая была запущена для того, чтобы втянуть президента США Дональда Трампа в это, что может иметь катастрофические последствия".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас в Иране "нет демонстраций и протестов", в стране установилось спокойствие.

Напомним, что накануне политическое руководство Ирана заявляло, что все задержанные участники акций протеста являются преступниками и будут казнены через повешение. Была назначена и дата казни – среда, 14 января.