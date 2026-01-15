Сенат США поддержал войну Трампа

USD 1.7000
Сенат Конгресса США заблокировал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодательного органа. Трансляцию голосования в верхней палате Конгресса вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него. Поскольку мнения в верхней палате разделились поровну, вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По Конституции США он председательствует в Сенате.

Трамп ранее назвал резолюцию не отвечающей конституции и заявил, что Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над ней. 8 января Сенат по итогам голосования поддержал продолжение работы над совместной резолюцией.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.

В Тегеране продолжились акции протесты
В Тегеране продолжились акции протесты
04:25 519
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 808
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 1159
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 1646
Хуситы нервничают… и уходят в подполье
Хуситы нервничают… и уходят в подполье наша корреспонденция
02:13 867
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема
01:07 2351
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции
00:30 1330
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара обновлено 02:26
02:26 27872
Точка морального перелома Ирана
Точка морального перелома Ирана наша аналитика
14 января 2026, 15:38 5842
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az
14 января 2026, 21:09 5916
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче
Массовые протесты в Иране: КСИР действует все жестче видео; обновлено 23:42
14 января 2026, 23:42 7129

