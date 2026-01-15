Сенат США поддержал войну Трампа

Сенат Конгресса США заблокировал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодательного органа. Трансляцию голосования в верхней палате Конгресса вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него. Поскольку мнения в верхней палате разделились поровну, вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По Конституции США он председательствует в Сенате.

Трамп ранее назвал резолюцию не отвечающей конституции и заявил, что Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над ней. 8 января Сенат по итогам голосования поддержал продолжение работы над совместной резолюцией.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.