Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...

08:20

Иран в случае смены власти прекратит свою военную ядерную программу, признает Израиль и будет стремиться к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Такое видение будущего Ирана наследный принц Реза Пехлеви изложил в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Обращаясь к «друзьям по всему миру», Пехлеви сказал, что глобальный образ Ирана при нынешней системе формировался под влиянием «терроризма, экстремизма и бедности». По его утверждению, «свободный Иран», напротив, станет стабилизирующей силой в регионе и ответственным партнером на международной арене.

«В сфере безопасности и внешней политики военная ядерная программа Ирана будет прекращена. Поддержка террористических групп будет немедленно остановлена. Свободный Иран будет сотрудничать с региональными и глобальными партнерами для противодействия терроризму, организованной преступности, наркотрафику и экстремистскому исламизму», — заявил Пехлеви.

«Отношения с Соединенными Штатами нормализуются, наша дружба с Америкой и ее народом будет восстановлена. Государство Израиль будет признано незамедлительно. Мы будем добиваться расширения Авраамовых соглашений до «Кировых соглашений», объединив свободный Иран, Израиль и арабский мир. Начнется новая глава, основанная на взаимном признании, суверенитете и национальных интересах», — обещает наследный принц.

Говоря об экономике, Пехлеви подчеркнул, что Иран откроется для торговли, инвестиций и инноваций, охарактеризовав страну как один из крупнейших в мире неосвоенных рынков. Он также добавил, что будущий Иран будет стремиться стать надежным глобальным поставщиком энергии и внедрить международные стандарты прозрачности и управления.

Пехлеви призвал международное сообщество поддержать иранский народ, заявив: «Свободный Иран станет силой мира. Процветания. И партнерства».

ЭТО ВАЖНО

