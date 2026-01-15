Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин

«Я думаю, что он (Путин – ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – утверждает Трамп.

В интервью Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы готов завершить войну в Украину. Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным. Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь».

Reuters напомнил, что Владимир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции страны отказываться от своей территории.

Кроме того, американский лидер не исключает встречи с президентом Украины на экономическом форуме в Давосе: «Я бы встретился, если он (Зеленский – ред.) там будет. Я буду там».

Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной будущей поездке спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало издание Bloomberg.

Ранее сообщалось, что спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Накануне украинские СМИ сообщали, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января.