Трамп пока сомневается в Пехлеви

Преждевременно говорить о том, может ли наследный принц Реза Пехлеви получить поддержку в Иране, считает президент США Дональд Трамп.

«Он (Реза Пехлеви) кажется очень милым, но я не знаю, как он сыграл бы в своей собственной стране, - сказал американский лидер в интервью Reuters, говоря о Пехлеви. - И в действительности мы еще не на этом этапе».

«Мы выясняем многое. Но пока еще слишком рано говорить. Я не знаю, как он ладит со своей страной», - добавил Трамп. «Я не знаю, приняла бы его страна то, что он был бы в руководящей роли, или нет, если бы приняла, то я не против», - сказал глава Белого дома.

Рассуждая о том, возможна ли смена власти в Иране, он отметил, что «любой режим может пасть». «Падет он или нет, это будет интересный период времени», - добавил президент США.

На прошлой неделе Трамп в интервью одной из телепрограмм не стал поддерживать кандидатуру Пехлеви в роли преемника власти в Иране. Кроме того, Трамп ранее заявлял, что пока не считает уместным проводить с ним встречу. По словам Трампа, в нынешней ситуации он не уверен в целесообразности подобных шагов.

Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщало, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в минувшие выходные, 10-11 января, тайно встретился с наследником шахской династии Ирана. Встреча Уиткоффа с наследным принцем стала первым контактом высокого уровня администрации Трампа с иранской оппозицией после начала протестов.

12 января американский президент объявил, что для всех стран, ведущих торговлю с Ираном, будут введены американские пошлины в размере 25 процентов.