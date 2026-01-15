Трамп ждет Мачадо в гости

Встреча пройдет в 12.30 по местному времени (21.30 по Баку) не в Овальном кабинете, а в личной гостиной хозяина Белого дома. Не исключено, что переговоры пройдут в формате обеда.

Мачадо избиралась депутатом парламента Венесуэлы. Неожиданно для многих, в том числе для Трампа, Мачадо получила Нобелевскую премию мира за 2025 год за «продвижение прав народа Венесуэлы».

Между тем Мачадо заявила, что нападением на Венесуэлу и захватом президента Николаса Мадуро Трамп доказал, что заслуживает этой премии. Мачадо выразила готовность передать Трампу свою Нобелевскую премию.