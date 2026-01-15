USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Трамп ждет Мачадо в гости

10:16 602

Президент США Дональд Трамп примет 15 января в Вашингтоне представителя венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, сообщает Белый дом.

Встреча пройдет в 12.30 по местному времени (21.30 по Баку) не в Овальном кабинете, а в личной гостиной хозяина Белого дома. Не исключено, что переговоры пройдут в формате обеда.

Мачадо избиралась депутатом парламента Венесуэлы. Неожиданно для многих, в том числе для Трампа, Мачадо получила Нобелевскую премию мира за 2025 год за «продвижение прав народа Венесуэлы».

Между тем Мачадо заявила, что нападением на Венесуэлу и захватом президента Николаса Мадуро Трамп доказал, что заслуживает этой премии. Мачадо выразила готовность передать Трампу свою Нобелевскую премию.

Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8622
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5523
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2948
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2388
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7647
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2256
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3714
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5692
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7177
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6138

