Америка перебрасывает авианосец ближе к Ирану

Пентагон перемещает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает NewsNation со ссылкой на источник.

В среду The Washington Post писала, что в Вашингтоне осознают, что в настоящее время у США нет достаточных ресурсов, чтобы провести полноценную военную операцию в Иране. «В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный силовой удар, не рискуя получить ответ», - сообщил газете источник, приближенный к администрации президента США, уточнив, что Штатам «пришлось вывести значительную часть средств из Центрального командования (CENTCOM), чтобы поддержать Венесуэлу».

Издание напоминает, что в июне американский авианосец «Джеральд Форд» покинул порт приписки в Норфолке, чтобы направиться в Средиземное море для поддержки Израиля, а в ноябре был перенаправлен в Карибский бассейн, где и остается. Еще два авианосца находятся в настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе. Авианосец «Джордж Вашингтон» стоит в порту в Японии, а «Авраам Линкольн» находится в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана из-за подавления иранскими властями масштабных протестов в стране. Однако накануне Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.