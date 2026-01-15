USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Америка перебрасывает авианосец ближе к Ирану

10:15 701

Пентагон перемещает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает NewsNation со ссылкой на источник.

Согласно публикации, «переброска... займет около недели», группа прибудет в зону ответственности Центрального командования ВС США. Численный состав группы не уточняется.

В среду The Washington Post писала, что в Вашингтоне осознают, что в настоящее время у США нет достаточных ресурсов, чтобы провести полноценную военную операцию в Иране. «В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный силовой удар, не рискуя получить ответ», - сообщил газете источник, приближенный к администрации президента США, уточнив, что Штатам «пришлось вывести значительную часть средств из Центрального командования (CENTCOM), чтобы поддержать Венесуэлу».

Издание напоминает, что в июне американский авианосец «Джеральд Форд» покинул порт приписки в Норфолке, чтобы направиться в Средиземное море для поддержки Израиля, а в ноябре был перенаправлен в Карибский бассейн, где и остается. Еще два авианосца находятся в настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе. Авианосец «Джордж Вашингтон» стоит в порту в Японии, а «Авраам Линкольн» находится в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана из-за подавления иранскими властями масштабных протестов в стране. Однако накануне Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, Трамп заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.

Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8624
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5523
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2949
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2388
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7647
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2256
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3717
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5692
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7177
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6140

