Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

США призвали американцев не ехать через Азербайджан

10:30 2087

Гражданам США следует немедленно покинуть Иран по суше через Турцию или Армению, если это безопасно, говорится в заявлении посольства США в Баку.

«Гражданам США, которым срочно необходимо покинуть Иран через Азербайджан, следует учитывать, что въезд в Азербайджан из Ирана для граждан США ограничивался в периоды повышенной напряженности, такие как конфликт между Ираном и Израилем в июне 2025 года. Гражданам США рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты выезда из Ирана», - отмечается в заявлении.

Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8627
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
01:07 5524
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
08:20 2950
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
00:30 2388
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
14 января 2026, 21:09 7648
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2257
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3718
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5693
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7178
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6141

