США призвали американцев не ехать через Азербайджан

Гражданам США следует немедленно покинуть Иран по суше через Турцию или Армению, если это безопасно, говорится в заявлении посольства США в Баку.

«Гражданам США, которым срочно необходимо покинуть Иран через Азербайджан, следует учитывать, что въезд в Азербайджан из Ирана для граждан США ограничивался в периоды повышенной напряженности, такие как конфликт между Ираном и Израилем в июне 2025 года. Гражданам США рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты выезда из Ирана», - отмечается в заявлении.