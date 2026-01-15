USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Российский дрон попал на детскую площадку во Львове, а в Киеве – в жилой дом

Российский беспилотник попал на детскую площадку в центре Львова утром 15 января. Об этом сообщили глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

«По предварительной информации, есть попадание… боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место», - сообщил Козицкий.

Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал видео с места происшествия.

«Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке», — отметил мэр.

Он добавил, что также выбило окна в корпусе политехнического университета и жилых домах.

«Из-за… атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38», – сообщил Садовый.

А в Киеве обломки российского беспилотника упали на жилой дом.

«Обломки сбитого российского беспилотника упали на жилой дом в столице (Киеве – ред.) утром 15 января», - сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Тelegram.

«В Соломенском районе в результате… атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом», - сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Утром в четверг в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА, в городе работала ПВО, сообщают украинские СМИ.

Позже в ГСЧС уточнили, что обломки российского дрона «попали в 15-этажный жилой дом» на уровне технического этажа.

«Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м без последующего горения. Спасатели проводили работы по открытию двери одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей. Жертв или пострадавших нет», – сообщили в ГСЧС.

Трамп хочет блицкриг против Ирана
10:41 8630
10:41 8630
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
01:07 5524
01:07 5524
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
08:20 2952
08:20 2952
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
00:30 2389
00:30 2389
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
14 января 2026, 21:09 7648
14 января 2026, 21:09 7648
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2257
09:09 2257
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3720
08:53 3720
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5693
04:15 5693
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7178
03:57 7178
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6142
02:51 6142

