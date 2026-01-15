USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Подписаться на уведомления
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Израиль и Иран тайно договорились через Россию

10:37 897

Иран и Израиль в конце декабря 2025 года обменялись через Россию сообщениями о том, что не собираются наносить удары друг по другу, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым. По словам дипломатов и чиновников стран региона, Иран ответил по российскому каналу, что он воздержится от превентивного удара», - говорится в публикации.

По словам источников газеты, это произошло, когда Израиль готовил масштабную военную кампанию против движения «Хезболла» в Ливане.

Два собеседника WP сообщили, что Иран положительно отреагировал на предложение Израиля. Однако в Тегеране все равно были настроены настороженно, поскольку заверения Израиля оставляли возможность ударов США по Ирану в координации с израильскими военными.

Пока неясно, изменилось ли отношение Израиля и Ирана к их неформальным договоренностям на фоне протестов в иранских городах, пишет WP. Также непонятно, может ли Израиль отказаться от уговора и присоединиться к возможным американским ударам США по Ирану.

Между тем неназванный представитель израильских властей подтвердил изданию, что операция против «Хезболлы» остается на повестке дня, независимо от развития ситуации с Ираном.

Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8631
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5525
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2952
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2390
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7649
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2258
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3721
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5693
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7178
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6142

ЭТО ВАЖНО

Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8631
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5525
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2952
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2390
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7649
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2258
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3721
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3402
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5693
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7178
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
Сын Хаменеи бежит в Дубай?
02:51 6142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться