Новый удар Евросоюза по нефтяному экспорту России

С 1 февраля Евросоюз понизит установленный потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель, следует из решения Совета ЕС.

Изначально – в конце 2022 года – предельная цена была установлена на уровне $60 за баррель, а в начале осени 2025 года ее снизили до $47,6. Действие этого уровня ограничено сроком до 31 января.

Решение о введении ценового лимита на российскую сырую нефть западные страны приняли на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. В феврале 2023 года ограничения распространили и на нефтепродукты: потолок для дизельного топлива, которое традиционно торгуется с премией к сырой нефти, был установлен на уровне $100 за баррель, для мазута, реализуемого с дисконтом, – $45 за баррель.

В ответ Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых предусматривают соблюдение ценового потолка. Этот запрет продлевался несколько раз, последний раз – до 30 июня 2026 года.

В декабре агентство Reuters сообщало, что страны G7 и Европейский союз обсуждают возможность отказа от ценового потолка в пользу полного запрета на оказание услуг по морской перевозке российской нефти. Ранее в ЕС также рассматривали инициативу об автоматическом пересмотре ценового лимита раз в три месяца с учетом текущей рыночной стоимости нефти.

