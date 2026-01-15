USD 1.7000
Трамп передумал увольнять главу ФРС

10:48 440

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что ⁠не планирует увольнять Джерома Пауэлла, несмотря на расследование Министерства юстиции в отношении главы ФРС, ⁠добавив, что слишком рано говорить ⁠о том, что он сделает в конечном ⁠итоге.

«У меня нет таких планов», — ‌ответил Трамп в интервью ‍Reuters на вопрос, собирается ли ‌уволить Пауэлла с его должности.

На вопрос, дает ли ему расследование Минюста США основания для этого, Трамп добавил: «⁠Сейчас мы находимся ‍в некотором подвешенном состоянии по отношению ‌к нему и будем решать, что делать. Но я не могу вдаваться в подробности. Слишком рано. Слишком рано».

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «кретином» и заявив, что тот в скором времени может лишиться своего поста.

Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ‍ФРС ‍истекает в мае, но он не обязан покидать ‍Совет управляющих до 2028 года.

«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 60
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8637
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5526
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2953
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2390
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7651
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2259
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3724
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3403
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5694
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7179

