Трамп передумал увольнять главу ФРС

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что ⁠не планирует увольнять Джерома Пауэлла, несмотря на расследование Министерства юстиции в отношении главы ФРС, ⁠добавив, что слишком рано говорить ⁠о том, что он сделает в конечном ⁠итоге.

«У меня нет таких планов», — ‌ответил Трамп в интервью ‍Reuters на вопрос, собирается ли ‌уволить Пауэлла с его должности.

На вопрос, дает ли ему расследование Минюста США основания для этого, Трамп добавил: «⁠Сейчас мы находимся ‍в некотором подвешенном состоянии по отношению ‌к нему и будем решать, что делать. Но я не могу вдаваться в подробности. Слишком рано. Слишком рано».

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «кретином» и заявив, что тот в скором времени может лишиться своего поста.

Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ‍ФРС ‍истекает в мае, но он не обязан покидать ‍Совет управляющих до 2028 года.