Трамп передумал увольнять главу ФРС

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что не планирует увольнять Джерома Пауэлла, несмотря на расследование Министерства юстиции в отношении главы ФРС, добавив, что слишком рано говорить о том, что он сделает в конечном итоге.
«У меня нет таких планов», — ответил Трамп в интервью Reuters на вопрос, собирается ли уволить Пауэлла с его должности.
На вопрос, дает ли ему расследование Минюста США основания для этого, Трамп добавил: «Сейчас мы находимся в некотором подвешенном состоянии по отношению к нему и будем решать, что делать. Но я не могу вдаваться в подробности. Слишком рано. Слишком рано».
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «кретином» и заявив, что тот в скором времени может лишиться своего поста.
Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае, но он не обязан покидать Совет управляющих до 2028 года.