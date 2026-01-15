США распродали первые венесуэльские баррели

США завершили реализацию первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн, новые сделки ожидаются в ближайшие дни и недели, передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Как сообщают источники The New York Times, Министерство энергетики США координирует продажу порядка 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая осталась невостребованной после введенной Вашингтоном в декабре блокады всех подсанкционных танкеров у побережья республики.
«Первая продажа уже состоялась, и продажи будут продолжаться неограниченно долго», – заявил изданию представитель ведомства.
После нападения США на Венесуэлу, захвата и вывоза президента Николаса Мадура в Соединенные Штаты американский лидер Дональд Трамп дал понять, что намерен задействовать значительные запасы венесуэльской нефти. Он также сообщил о планах американских нефтяных компаний инвестировать не менее $100 млрд в восстановление энергетического сектора страны.
Представители отрасли отреагировали на эти заявления сдержанно. «Инвестиции в это предприятие нецелесообразны», – отметил генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс. По его словам, прежде необходимо прояснить правовые и коммерческие условия, чтобы оценить потенциальную доходность подобных вложений.
Источники CNN указывают, что администрации Трампа предстоит убедить нефтяные компании в способности США обеспечить безопасные условия работы в Венесуэле. В Белом доме, по данным телеканала, рассматривают возможность привлечения частных военных компаний для охраны нефтяных и энергетических объектов республики. При этом Трамп, не исключая использования вооруженных сил, опасается осложнений для Вашингтона в случае длительного развертывания войск, утверждают собеседники CNN.