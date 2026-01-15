США распродали первые венесуэльские баррели

Как сообщают источники The New York Times, Министерство энергетики США координирует продажу порядка 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая осталась невостребованной после введенной Вашингтоном в декабре блокады всех подсанкционных танкеров у побережья республики.

США завершили реализацию первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн, новые сделки ожидаются в ближайшие дни и недели, передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Первая продажа уже состоялась, и продажи будут продолжаться неограниченно долго», – заявил изданию представитель ведомства.

После нападения США на Венесуэлу, захвата и вывоза президента Николаса Мадура в Соединенные Штаты американский лидер Дональд Трамп дал понять, что намерен задействовать значительные запасы венесуэльской нефти. Он также сообщил о планах американских нефтяных компаний инвестировать не менее $100 млрд в восстановление энергетического сектора страны.

Представители отрасли отреагировали на эти заявления сдержанно. «Инвестиции в это предприятие нецелесообразны», – отметил генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс. По его словам, прежде необходимо прояснить правовые и коммерческие условия, чтобы оценить потенциальную доходность подобных вложений.

Источники CNN указывают, что администрации Трампа предстоит убедить нефтяные компании в способности США обеспечить безопасные условия работы в Венесуэле. В Белом доме, по данным телеканала, рассматривают возможность привлечения частных военных компаний для охраны нефтяных и энергетических объектов республики. При этом Трамп, не исключая использования вооруженных сил, опасается осложнений для Вашингтона в случае длительного развертывания войск, утверждают собеседники CNN.