Финны будут выпускать мины

Финляндия возобновляет производство противопехотных мин и готовится обучать военнослужащих их использованию. Такое заявление сделал министр обороны страны Антти Хакканен после официального выхода Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

«В результате администрация обороны начнет планирование возвращения противопехотных мин в сферу средств Вооруженных сил», — сказал глава Минобороны. Он также напомнил о вступивших в силу изменениях в национальном законодательстве, которые отменяют уголовную ответственность за производство, приобретение и использование противопехотных мин.

По словам Хакканена, подготовка к запуску отечественного производства мин и к обучению призывников и резервистов будет начата «немедленно». «В ближайшем будущем мы начнем диалог с нашей промышленностью по этому вопросу», — заявил министр, подчеркнув, что Финляндия обладает опытом в разработке новых типов «умных» мин. При этом глава оборонного ведомства отметил, что страна продолжит соблюдать правила ведения войны, а мины в мирное время будут использоваться только на учениях и храниться на складах.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января, спустя шесть месяцев после уведомления ООН о денонсации договора. Это решение открыло стране возможность вновь включать противопехотные мины в свой военный арсенал. Власти объяснили этот шаг соображениями безопасности на фоне ухудшения обстановки в Европе.

Финляндия начала процедуру выхода из договора в июле 2025 года, присоединившись к другим странам, граничащим с Россией. Ранее аналогичные решения приняли Эстония, Литва, Латвия и Польша, при этом Литва официально прекратила участие в конвенции в конце декабря 2025 года.

Как сообщал Reuters в июле 2025 года, Литва и Финляндия с 2026 года начнут совместное производство противопехотных мин для собственных нужд и поставок Украине, которая тоже сообщила о намерении выйти из Оттавской конвенции. О начале массового производства противопехотных мин в рамках программы укрепления восточной границы в августе прошлого года заявила и Польша.