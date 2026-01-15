«Стабильности нет»: Каллас предложила «начать выпивать»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что наступил «подходящий момент» для употребления алкоголя. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Каллас пояснила, что хотя она и не злоупотребляет спиртным с учетом текущих событий в мире, «возможно, настало время начать» выпивать. Пресс-секретарь политика пока не прокомментировала информацию.

Politico уточняет, что Кая Каллас выступала примерно в то же время, когда проходила встреча глав МИД Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, однако ее власти исключают возможность присоединения острова к США. Кая Каллас говорила, что «Гренландия принадлежит ее жителям». Она также заявляла об ухудшении отношений Евросоюза и США.