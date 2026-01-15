USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

«Стабильности нет»: Каллас предложила «начать выпивать»

10:54 620

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что наступил «подходящий момент» для употребления алкоголя. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Каллас пояснила, что хотя она и не злоупотребляет спиртным с учетом текущих событий в мире, «возможно, настало время начать» выпивать. Пресс-секретарь политика пока не прокомментировала информацию.

Politico уточняет, что Кая Каллас выступала примерно в то же время, когда проходила встреча глав МИД Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, однако ее власти исключают возможность присоединения острова к США. Кая Каллас говорила, что «Гренландия принадлежит ее жителям». Она также заявляла об ухудшении отношений Евросоюза и США.

«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 66
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8644
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5528
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2954
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2390
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7654
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2261
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3734
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3404
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5698
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7182

