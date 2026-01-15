Ее время прошло: за Юлей пришли

До появления Владимира Зеленского не было более популярного украинского политика в мире, чем Юлия Тимошенко. Яркая, запоминающаяся женщина с железным характером, она прочертила траекторию во власти от Кучмы до Зеленского. Дважды возглавляла правительство, трижды принимала участие в президентских гонках, при двух президентах побывала в тюрьме, и вот за ней снова пришли.

Национальное агентство по борьбе с коррупцией продолжает кошмарить украинских политиков. В киевский офис партии «Батькивщина», которую возглавляет Тимошенко, пришли с обысками и изъяли документы, найденные суммы в долларах и личные гаджеты главы парламентской фракции, то есть самой Юлии Владимировны. Она тут же разразилась в соцсети гневными тирадами о политическом преследовании, но хитрые детективы НАБУ выложили в сеть часть оперативной скрытой записи, чтобы каждый сомневающийся мог убедиться, что основания для предъявления подозрения в совершении преступления имеются.

На записи Юлия Тимошенко предлагает нескольким депутатам Верховной Рады от чужой фракции ежемесячное содержание в десять тысяч долларов за голосование по ее указке. Что интересно, запись совсем свежая, от 12 января, так что НАБУ отреагировало практически моментально, а не как обычно, в результате многомесячной оперативной разработки.

Для Юлии Владимировны ситуация тем более обидная, что практика подкупа депутатов в украинском парламенте никогда не была чем-то из ряда вон выходящим, а ей первой придется за это отвечать. Похоже, НАБУ всерьез взялось отучать чиновников и депутатов от солидных и таких привычных доплат к зарплате в конвертах. До этого громко прозвенело «дело Миндича», когда за вывод средств через государственную компанию «Энергоатом» были привлечены к ответственности два министра и один экс-вице-премьер, а причастному к этой схеме бизнесмену Тимуру Миндичу, бывшему бизнес-партнеру Зеленского, пришлось бежать из страны.

Тимошенко недаром называют причастной к созданию системы государственного управления, в которой большую роль играют теневые средства. Ее крестным отцом в большой политике стал Павел Лазаренко, премьер-министр Украины в 1996-1997 годах, который пустился в бега как раз из-за обвинений в масштабной коррупции и отсидевший восемь лет в американской тюрьме по соответствующим обвинениям. С 1999 по 2001 год Тимошенко была вице-премьером по вопросам топливно-энергетического сектора – предельно коррумпированной сферы. С этой должности она в первый раз отправилась в следственный изолятор, правда, дело вскоре было прекращено. Но полученная репутация пострадавшей от преследований власти позволила ей ярко о себе заявить во время «оранжевой революции» и возглавить первое правительство в президентство Виктора Ющенко, а после ряда политических кризисов, к которым она приложила руку, и еще раз вернуться на премьерский пост.