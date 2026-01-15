USD 1.7000
EUR 1.9795
RUB 2.1559
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Трамп вводит пошлину на передовые чипы для ИИ

11:05 415

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на ввоз «определенных передовых полупроводников», используемых в разработках в сфере искусственного интеллекта, сообщает РБК.

В бюллетене Белого дома уточняется, что мера носит характер защиты национальной безопасности и не будет распространяться на микросхемы, ввозимые для «поддержки развития цепочки поставок технологий в США и укрепления внутренних производственных мощностей по выпуску производных полупроводников».

Под действие указа, в частности, подпадают чипы Nvidia H200 и AMD MI325. Как отмечает Axios, документ является частью договоренностей, в рамках которых Nvidia получит возможность продавать в Китае продукцию, произведенную на Тайване, перечисляя при этом 25% от объема продаж правительству Соединенных Штатов. Разрешение на экспорт американские власти выдали компании накануне.

В Nvidia положительно оценили решение Дональда Трампа, заявив, что оно позволит компании сохранить конкурентоспособность на глобальном рынке и представляет собой «продуманный баланс, который очень полезен для Америки». В AMD, в свою очередь, подчеркнули, что компания соблюдает все требования законодательства в сфере экспортного контроля.

В конце прошлого года Трамп предупреждал о намерении ввести «довольно существенные» пошлины на полупроводники, в том числе в отношении компаний, не перенесших производство в США. Пока американская администрация воздерживается от тарифов на большинство чипов, выпускаемых за рубежом, однако в Белом доме не исключают, что такое решение может быть принято позднее, сообщает Axios.

