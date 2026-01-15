USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Новость дня
Иран под угрозой удара

Президент Хорватии разозлился на Францию

11:11 480

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал Францию за продажу Загребу подержанных истребителей, тогда как Сербия получила новые самолеты. Заявление Милановича приводит Politico.

В 2021 году Загреб заключил межправительственное соглашение с Парижем о модернизации своих ВВС путем закупки 12 истребителей Rafale на сумму 999 миллионов евро.

Последние самолеты, закупленные из собственных запасов Франции, были доставлены в апреле прошлого года и заменили устаревший парк хорватских самолетов МиГ-21 советской эпохи.

В августе 2024 года Сербия подписала соглашение о покупке 12 самолетов Rafale от французского производителя Dassault Aviation, прямо с завода. Это соглашение разозлило хорватского президента.

«Мы выглядим как дураки, потому что французы продают сербам новые истребители Rafale, а нам – подержанные», – возмутился Миланович.

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, который в понедельник находился в Загребе для обсуждения вопросов оборонного сотрудничества, выступил в защиту контракта с Сербией, заявив, что Хорватия должна радоваться тому, что Белград «постепенно освобождается от зависимости от России и укрепляет свои связи с западными странами».

Однако Миланович ответил, что соглашение было «заключено за спиной Хорватии и в ущерб национальным интересам Хорватии» и продемонстрировало, «что каждая страна в первую очередь заботится о своих собственных интересах, включая прибыль».

Президент добавил, что хорватское правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем ошиблось, не разузнав заранее, «продаст ли Франция такие же или даже более современные модели самолетов одной из наших соседних стран, не входящих в НАТО».

Министерство обороны Хорватии заявило, что замечания Милановича «свидетельствуют об элементарной неосведомленности о том, как работает международная торговля оружием».

Напомним, в декабре правительства Хорватии и Франции подписали соглашение, подтверждающее заказ балканской страной 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Стоит отметить, что Хорватия до конца десятилетия хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 67
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 8652
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5528
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 2955
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2390
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы
Иранцы отказываются стрелять в народ. Стреляют арабы иранский политолог Мохсен Банайе рассказывает haqqin.az; все еще актуально
14 января 2026, 21:09 7654
Трамп пока сомневается в Пехлеви
Трамп пока сомневается в Пехлеви
09:09 2262
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
Трамп: Виноват Зеленский, а не Путин
08:53 3737
В Тегеране продолжились акции протеста
В Тегеране продолжились акции протеста
04:25 3405
Убит лучший баскетболист Тегерана
Убит лучший баскетболист Тегерана
04:15 5701
Иран полностью развернулся: никаких казней!
Иран полностью развернулся: никаких казней!
03:57 7184

