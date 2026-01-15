USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Шесть стран направили своих военных в Гренландию

11:29

Франция, Германия, Швеция и Норвегия отправят в Гренландию свои войска на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров и угроз американского президента Дональда Трампа.

Бундесвер по приглашению Дании направил в столицу Гренландии Нуук 13 своих военнослужащих. Как сообщает немецкое Минобороны, Берлин преследует цель «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, например в сфере морского наблюдения». Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих, о чем CNN заявил представитель военного ведомства страны.

О намерении Парижа принять участие в военной миссии в Гренландии сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Швеция также заявила о своем участии в европейской военной миссии. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон пояснил в соцсети Х, что речь идет о нескольких офицерах шведских вооруженных сил. «Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений «Операция арктический страж», — написал он, добавив, что военные были направлены по просьбе Дании.

Копенгаген, в свою очередь, ранее заявил об усилении своего военного присутствия в Гренландии — на острове будут развернуты подразделения вооруженных сил страны и проведены учения.

«Это приведет к увеличению военного присутствия в Гренландии и вокруг нее, включая авиацию, суда и солдат, в том числе из стран — союзников по НАТО», — говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на источник, в учениях принимают участие войска Нидерландов и Канады.

