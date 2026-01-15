В Губе пройдет зимний лагерь для студентов MathCamp 2026

С 4 по 9 февраля 2026 года в Губинском районе по совместной инициативе студенческой волонтерской организации Bir и студенческого клуба математиков Pathtomath будет организован зимний лагерь для студентов под названием MathCamp 2026.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, цель лагеря — повысить интерес к высшей математике, ознакомить студентов с применением математики в областях искусственного интеллекта, новых технологий и криптографии, а также укрепить математические знания во время зимних каникул.

Лагерь, который будет проводиться в формате тренингов и семинаров, открыт для студентов третьего, четвертого и пятого курсов бакалавриата по математике, физике и техническим специальностям, а также для студентов магистратуры и докторантуры.

Регистрация в лагерь продлится до 23 января. Заявки принимаются по следующей ссылке: https://forms.gle/PaUfiLSFVfVrEum28

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на этап тестирования для проверки их базовых знаний по предметам «Математический анализ» и «Алгебра и теория чисел».