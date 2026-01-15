Американских дипломатов в Катаре предупредили

Американское посольство в Катаре рекомендовало всем своим сотрудникам воздержаться от поездок в район американской авиабазы Аль-Удейд и проявлять повышенную осторожность при перемещениях по стране.

«В связи с сохраняющейся напряженностью посольство США в Дохе рекомендовало своим сотрудникам проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки, не являющиеся строго необходимыми, на авиабазу Аль-Удейд», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Аналогичным образом посольство также рекомендует избегать района авиабазы всем гражданам США, находящимся на территории Катара. В сообщении подчеркивается, что посольство продолжает работать в штатном режиме без изменений.

Ранее посольство США в Саудовской Аравии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в королевстве американцам воздержаться от посещения военных объектов.