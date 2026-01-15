USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

Американских дипломатов в Катаре предупредили

12:10 692

Американское посольство в Катаре рекомендовало всем своим сотрудникам воздержаться от поездок в район американской авиабазы Аль-Удейд и проявлять повышенную осторожность при перемещениях по стране.

«В связи с сохраняющейся напряженностью посольство США в Дохе рекомендовало своим сотрудникам проявлять повышенную осторожность и ограничить поездки, не являющиеся строго необходимыми, на авиабазу Аль-Удейд», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Аналогичным образом посольство также рекомендует избегать района авиабазы всем гражданам США, находящимся на территории Катара. В сообщении подчеркивается, что посольство продолжает работать в штатном режиме без изменений.

Ранее посольство США в Саудовской Аравии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в королевстве американцам воздержаться от посещения военных объектов.

И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 3246
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии
13:32 238
В России судят Шихлинского и Сафаровых
В России судят Шихлинского и Сафаровых видео
12:50 968
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
Европа и Канада приветствуют действия Азербайджана
12:25 1963
Пашинян пообещал Азербайджану
Пашинян пообещал Азербайджану
12:22 2445
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема
11:04 3179
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
«Хорошо ладим»: Трамп и Родригес обсудили будущее Венесуэлы
11:37 1068
Трамп хочет блицкриг против Ирана
Трамп хочет блицкриг против Ирана обновлено 10:41
10:41 10535
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу
Европа предала народ Ирана, а значит, свободу горячая тема; все еще актуально
01:07 5885
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой...
Будущий Иран Пехлеви: свободная страна, признание Израиля, дружба с Америкой... видео
08:20 3623
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
00:30 2534

