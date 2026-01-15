USD 1.7000
Иран под угрозой удара
Иран под угрозой удара

«Трансграничное турне» закончилось тюрьмой

Инара Рафикгызы
12:09

В Азербайджане завершился судебный процесс по делу граждан Пакистана — 40‑летнего Хузайфы Хассана и 25‑летнего Али‑Мухаммада Мукимина, обвиненных в незаконном пересечении грузино‑азербайджанской границы.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, подсудимые были задержаны 21 марта прошлого года ночью в селе Икинджи Шихлы Газахского района сотрудниками Госпогранслужбы при попытке перейти из Грузии в Азербайджан. Им предъявили обвинение по статье 318.2 УК (незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору).

Мукимин свою вину признал. Он рассказал, что решил бежать из Пакистана после того, как преступные группировки убили его семью. В июне 2024 года Мукимин прилетел в Баку, затем вместе с соотечественниками попытался нелегально пересечь границу с Грузией, однако был задержан грузинскими пограничниками. Выйдя на свободу, он познакомился в тбилисском казино с Хассаном: мужчины решили вместе вернуться в Азербайджан. 21 марта их задержали азербайджанские пограничники. Хассан сообщил, что несколько лет назад потерял братьев из‑за некоего земельного спора. В январе 2024 года он уехал в ОАЭ, затем в декабре прилетел в Грузию, где работал водителем такси и поваром. В казино познакомился с Мукимином. Там же индиец Рахул рассказал им о карьерных возможностях в Азербайджане. После этого Хассан и Мукимин решили пересечь границу нелегально. Оба подсудимых раскаялись в содеянном, обещав больше так не делать и попросив суд назначить мягкое наказание. Хассана и Мукимина приговорили к году тюрьмы с последующей депортацией.

